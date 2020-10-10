Видео: на севере КАД столкнулись три легковых автомобиля

Одна из машин заняла целую полосу.

На внешней стороне КАД на севере Петербурга произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент случился в районе развязки с Мурино. Как видно на кадрах, две машины заняли крайнюю левую полосу, еще одна стоит поодаль в центральной полосе. У последнего авто серьезно поврежден передний бампер, однако водитель, похоже, не пострадал.

Препятствий для движения автомобилей авария не создала.

Ранее Piter.TV показал, как легковушка врезалась в бок другому авто на Петроградской набережной.

Видео: Piter.TV