ДТП на КАД Петербурга спровоцировало ночную пробку

Из-за аварии было занято три полосы из четырех.

Вечером в понедельник, 28 февраля, на 61-м километре внешнего кольца КАД в районе Софийской улицы произошло ДТП с участием грузовика. От удара большегруз опрокинулся. Фото с места опубликовал телеграм-канал "Мегаполис".

На кадрах видно, как у "Хендэ" сильно пострадал багажник, а фура лежит на дороге. По информации ФКУ Упрдор "Северо-Запад", заняты три полосы из четырех, а проезд затруднен.

По предварительным данным, никто не пострадал. На место к тому времени уже прибыли скорая помощь, ГИБДД и специалисты по эвакуиации транспортных средств с проезжей части.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / телеграм