Информации о пострадавших не поступало.

ДТП на Боровом мосту в Петербурге попало на видео. О происшествии вечером в центральной части Петербурга 23 февраля рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

В результате аварии на Боровом мосту, внедорожник залетел на поребрик – написал пользователь группы.

Момент аварии попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv. На видео можно заметить, как водитель внедорожника, теряя управление едет в сторону поребрика. Информации о пострадавших в аварии не поступало.

Днем 23-го февраля на Благовещенском мосту, который соединяет Адмиралтейский район и Васильевский остров, произошло массовое ДТП.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv