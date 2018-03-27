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На Большевиков автоледи на Mercedes GL задела два авто и перекрыла дорогу

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Канал Piter.TV публикует видео с места ДТП в южной части города.

Вечером 27 марта на юге Петербурга произошло ДТП с участием иномарки Mercedes-GL. Канал Piter.TV публикует видео с места происшествия.

По словам очевидцев, виновницей дорожно-транспортного происшествия стала автоледи на Mercedes. Она задела две легковушки, припаркованных в кармане на проспекте Большевиков у дома № 15. Бежевая Toyota получила серьезную вмятину на боку, еще один белый седан Lada Granta заработал крупные царапины. Свидетели уточняют, что дама хотела отъехать от бордюра, но не справилась с управлением на скользкой дороге.

После аварии Mercedes развернуло на 90 градусов, машина полностью перекрыла движение по карману. Никто из водителей или пешеходов в ходе ЧП не пострадал.

 

Видео: Piter.TV 

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Теги: mercedes gl , дтп в петербурге , новости спб , проспект большевиков
Категории: Новости СПб ДТП

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