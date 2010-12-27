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ДТП на Александра Невского стало причиной огромной пробки
Сегодня, 20:21
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TretyakovaS
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ДТП на Александра Невского стало причиной огромной пробки

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На мосту Александра Невского произошла авария с участием двух автомобилей. В центре Петербурга копится большая пробка. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

На мосту Александра Невского произошла авария с участием двух автомобилей, сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Вечером 24 октября на мосту Александра Невского столкнулись "Мицубиси" и "Газель". Копится серьезная пробка.

Скорость автомобилей на указанном участке движения не превышает 10 километров в час. В среднем по Петербургу заторы на дорогах оцениваются в 4 балла.  

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Категории: Новости СПб

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