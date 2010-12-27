ДТП на Александра Невского стало причиной огромной пробки

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На мосту Александра Невского произошла авария с участием двух автомобилей. В центре Петербурга копится большая пробка. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".