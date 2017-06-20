Skoda сбила мальчика на велосипеде во Всеволожском районе

В пятницу, 22 июля, на перекрёстке улиц улиц Майора Балакана и Лейтенанта Жука в деревне Юкки пятиклассник на велосипеде попал под колёса Skoda Rapid. Об этом стало известно Piter.TV.
Ребёнка госпитализировали с места ДТП в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали ему сотрясение мозга и закрытый перелом правой ноги.
Как выяснилось, иномаркой управлял 49-летний гражданин, который уже привлекался к ответственности за несоблюдение ПДД. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге Kia на полной скорости сбила пешехода на набережной Лейтенанта Шмидта.
Фото: pexels
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