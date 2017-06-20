Skoda сбила мальчика на велосипеде во Всеволожском районе

За рулём оказался лихач, который уже привлекался к административной ответственности.

В пятницу, 22 июля, на перекрёстке улиц улиц Майора Балакана и Лейтенанта Жука в деревне Юкки пятиклассник на велосипеде попал под колёса Skoda Rapid. Об этом стало известно Piter.TV.

Ребёнка госпитализировали с места ДТП в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали ему сотрясение мозга и закрытый перелом правой ноги.

Как выяснилось, иномаркой управлял 49-летний гражданин, который уже привлекался к ответственности за несоблюдение ПДД. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге Kia на полной скорости сбила пешехода на набережной Лейтенанта Шмидта.

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