Фура опрокинула "Газель" на КАД

При падении фургон развалился. Пострадавших нет.

Утром понедельника, 29 августа, у Большого Обуховского моста на КАД перевернулась и развалилась "Газель" после столкновения с большегрузом DAF. Об этом сообщил свидетель аварии в соцсетях.

Судя по информации очевидцев, водители транспортных средств остались живы. Однако сильно пострадала "Газель": машину буквально разнесло в щепки, у неё сильно смят кузов.

Также уточняется, что ДТП произошло примерно в 4:30 утра на первой и второй полосах внешнего кольца магистрали. Пострадавших нет.

Ранее мы сообщили о том, что момент ДТП на Софийской овощебазе попал на видео.

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