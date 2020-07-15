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Фура опрокинула "Газель" на КАД

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При падении фургон развалился. Пострадавших нет.

Утром понедельника, 29 августа, у Большого Обуховского моста на КАД перевернулась и развалилась "Газель" после столкновения с большегрузом DAF. Об этом сообщил свидетель аварии в соцсетях. 

Судя по информации очевидцев, водители транспортных средств остались живы. Однако сильно пострадала "Газель": машину буквально разнесло в щепки, у неё сильно смят кузов. 

Также уточняется, что ДТП произошло примерно в 4:30 утра на первой и второй полосах внешнего кольца магистрали. Пострадавших нет. 

Ранее мы сообщили о том, что момент ДТП на Софийской овощебазе попал на видео.

Фото и видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Max"s Medmaxsi)

Теги: большой обуховский мост, дтп, кад, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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