Mercedes сбил 17-летнего юношу в Выборгском районе Петербурга

Пострадавший получил травмы головы.

В среду, 7 сентября, у дома 10 по проспекту Композиторов на севере Петербурга произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Об этом стало известно Piter.TV.

Наезд на 17-летнего юношу совершила 41-летняя женщина за рулём Mercedes Benz во время движения от проспекта Просвещения по улице Хошимина, совершая поворот на проспект Композиторов.

Пострадавший переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом правого локтевого сустава, гематомой и ссадиной затылочно-теменной области справа в состоянии средней тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что несовершеннолетний на мотоцикле устроил аварию на проспекте Просвещения.

Фото: Piter.TV