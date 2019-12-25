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Mercedes сбил 17-летнего юношу в Выборгском районе Петербурга
Сегодня, 8:42
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Mercedes сбил 17-летнего юношу в Выборгском районе Петербурга

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Пострадавший получил травмы головы.

В среду, 7 сентября, у дома 10 по проспекту Композиторов на севере Петербурга произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Об этом стало известно Piter.TV.

Наезд на 17-летнего юношу совершила 41-летняя женщина за рулём Mercedes Benz во время движения от проспекта Просвещения по улице Хошимина, совершая поворот на проспект Композиторов. 

Пострадавший переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом правого локтевого сустава, гематомой и ссадиной затылочно-теменной области справа в состоянии средней тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что несовершеннолетний на мотоцикле устроил аварию на проспекте Просвещения.

Фото: Piter.TV

Теги: выборгский район петербурга, дтп, санкт-петербург, улица хошимина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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