Момент ДТП на перекрестке Солидарности и Коллонтай попал на видео

Видеозапись оказалась в распоряжении Piter.TV.

Днем в воскресенье, 29 сентября, на перекрестке проспекта Солидарности с улицей Коллонтай произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. На кадрах видно, как один из водителей не пропустил другой автомобиль, тем самым повредив ему передний бампер. Любителя быстрой езды развернуло на тротуар, где он снес столб с дорожным знаком.

Информация о ДТП уточняется. Данных о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали о том, что лихач устроил массовую аварию на Муринской дороге.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.TV