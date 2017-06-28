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ДТП Скотное-Осельки: разбились курсанты Военно-космической академии имени Можайского

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Водитель и один из курсантов погибли, остальные в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Вечером 31 августа, на поселком Скотное и деревней Нижние Осельки разбилоась машина с курсантами Военно-космической академии имени Можайского. Очевидцы сообщают, что водитель и один из пассажиров погибли, остальные в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Трое оставались живы. Двоих при мне в сознании погрузили в скорые. Третий тоже был жив, но был тяжелый 

отмечает очевидец

Водитель такси, который вез курсантов не справился с управлением и вылетел с трассы, в результате столкнулся с деревом.

На кадрах видно, что машина перевернулась, когда вылетела с дороги. 

Отметим, что утром этого же дня курсанты  принимали присягу в академии на Ждановской улице. Их отпустили в увальнение. 

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК

 

 

 

Теги: дтп смертельное дтп , ленобласть смертельное дтп
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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