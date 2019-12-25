Nissan сбил девушку-подростка в Петергофе

Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Утром среды, 7 октября, иномарка сбила подростка на Санкт-Петербургском проспекте в Петергофе. Об этом стало известно Piter.TV.

Наезд на 15-летнюю девочку совершил Nissan X-Trail под управлением 56-летнего мужчины. Пострадавшая переходила проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Проверку по факту ДТП проводят сотрудники ОМВД РФ по Петродворцовому району.

Ранее мы сообщили о том, что на Мурманском шоссе фура влетела в отбойник.

Фото: Piter.TV