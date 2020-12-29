ДТП на проспекте Маршала Жукова попало на видео

ДТП на проспекте Маршала Жукова в Петербурге попало на видео. О происшествии сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Стало известно, что при столкновении с автобусом леди за рулем черного кроссовера снесла забор и врезалась в светофор. Информация о пострадавших не поступала.

Женщина за рулем черного кроссовера попала в переплет на юго-западе: столкнувшись с автобусом, снесла забор, вылетела на трамвайную полосу и уронила светофор.

Версии очевидцев расходятся. Один из них утверждает, что автобус, поворачивая с проспекта Маршала Жукова на улицу Маршала Казакова, толкнул легковушку. Другой говорит, что в аварии была виновата дама-водитель, которая не справилась с управлением и сама налетела на автобус.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

– написали пользователи группы.