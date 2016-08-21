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ДТП Красногвардейский район: столкнулись две белые иномарки
Сегодня, 23:33
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IRINA_CHALKINA
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ДТП Красногвардейский район: столкнулись две белые иномарки

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Из-за аварии образовалась огромная пробка.

Вечером 20 августа, на перекрёстке Металлистов и Пискаревского столкнулись две инорммаки. Очевидцы сообщают, что пострадавших в аварии нет. 

По словам автовладельцев в аварии была виновата девушка на "Кадилаке". 

Надо оставаться человеком всегда . Самое главное все живы, остальное отремонтируют

передает водитель второй машины

На снимке видно, что во время столкновения обе машины повредили капот и бамперы. 

На месте происшествия ожидают сотрудников ДПС.

Автовладельцы отмечают, что из-за столкновения образовалась небольшая пробка.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК

 

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Теги: дтп две иномарки , дтп красногвардейский район
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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