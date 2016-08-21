ДТП Красногвардейский район: столкнулись две белые иномарки

Из-за аварии образовалась огромная пробка.

Вечером 20 августа, на перекрёстке Металлистов и Пискаревского столкнулись две инорммаки. Очевидцы сообщают, что пострадавших в аварии нет.

По словам автовладельцев в аварии была виновата девушка на "Кадилаке".

Надо оставаться человеком всегда . Самое главное все живы, остальное отремонтируют передает водитель второй машины

На снимке видно, что во время столкновения обе машины повредили капот и бамперы.

На месте происшествия ожидают сотрудников ДПС.

Автовладельцы отмечают, что из-за столкновения образовалась небольшая пробка.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК