ДТП Красногвардейский район: столкнулись две белые иномарки

Вечером 20 августа, на перекрёстке Металлистов и Пискаревского столкнулись две инорммаки. Очевидцы сообщают, что пострадавших в аварии нет.
По словам автовладельцев в аварии была виновата девушка на "Кадилаке".
Надо оставаться человеком всегда . Самое главное все живы, остальное отремонтируют
передает водитель второй машины
На снимке видно, что во время столкновения обе машины повредили капот и бамперы.
На месте происшествия ожидают сотрудников ДПС.
Автовладельцы отмечают, что из-за столкновения образовалась небольшая пробка.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК