В ДТП на трассе "Кола" погиб пассажир

Также пострадали женщина-водитель и 2 женщины в салоне.

Вечером четверга, 22 сентября, на трассе "Кола" под Петербургом произошла смертельная авария, в результате котрой погиб 54-летний пассажир. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru.

Ещё 2 пассажирки и 40-летняя женщина за рулём иномакри Renault Sandero были травмированы. По предварительным данным, водитель не справилась с управлением, в результате чего машина врезалась в грузовой автомобиль.

Уточняется, что погибший находился на переднем сидении. По факту ДТП проводится полицейская проверка.

Ранее мы сообщили о том, что ДТП с грузовым поездом и BMW вызвало пробку на Волхонском шоссе.

Фото: Pxhere