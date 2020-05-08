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Шестилетний ребёнок травмировал веко в аварии на Комендантском проспекте
Сегодня, 8:55
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Шестилетний ребёнок травмировал веко в аварии на Комендантском проспекте

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ДТП произошло в результате столкновения Toyota и Kia на повороте.

Вечером пятницы, 23 декабря, на регулируемом перекрестке Богатырского и Комендантского проспектов произошло столкновение двух иномарок. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, 29-летний водитель Toyota, двигаясь по Богатырскому проспекту к Гаккелевской улице при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с Kia под управлением 22-летнего водителя.

 В результате аварии 6-летний пассажир Toyota, который находился на заднем сиденье в детском кресле, был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. У малыша диагностирована гематома верхнего века левого глаза.

Ранее мы сообщили о том, что иномарка сбила первоклассника на Ветеранов.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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