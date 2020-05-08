Шестилетний ребёнок травмировал веко в аварии на Комендантском проспекте

ДТП произошло в результате столкновения Toyota и Kia на повороте.

Вечером пятницы, 23 декабря, на регулируемом перекрестке Богатырского и Комендантского проспектов произошло столкновение двух иномарок. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, 29-летний водитель Toyota, двигаясь по Богатырскому проспекту к Гаккелевской улице при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с Kia под управлением 22-летнего водителя.

В результате аварии 6-летний пассажир Toyota, который находился на заднем сиденье в детском кресле, был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. У малыша диагностирована гематома верхнего века левого глаза.

Ранее мы сообщили о том, что иномарка сбила первоклассника на Ветеранов.

Фото: Piter.TV