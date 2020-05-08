Иномарка сбила первоклассника на Ветеранов

Мальчик переходил дорогу с дедушкой на зелёный сигнал. По аварии вынесено определение о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 23 декабря, у дома №169 1 по проспекту Ветеранов произошла авария, в результате которой в больницу доставили ученик 1 класса. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 29-летний водитель Volvo S 60, двигаясь от улицы Пионерстроя к проспекту Буденного на регулируемом пешеходном переходе наехал на семилетнего мальчика, переходившего проезжую часть в сопровождении дедушки на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП школьник с ушибленной раной теменной области, в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован. По аварии вынесено определение о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что Mazda сбила девятиклассника на улице Турку.

Фото: Piter.TV