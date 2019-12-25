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ДГТУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса
Сегодня, 11:28
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matveyvn

ДГТУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса

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Ранее эту меру применили в Южном федеральном университете.

ДГТУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса. Ранее эту меру применили в Южном федеральном университете.

Удаленно студенты Донского государственного технического университета начнут учиться с 16 марта. В случае необходимости им организуют индивидуальные учебные планы. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте вуза.

Ранее Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам обучать дистанционно.

Ранее Мишустин рассказал, как коронавирусом заразились последние заболевшие россияне.

 

Теги: вузы, коронавирус, образование
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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