Ранее эту меру применили в Южном федеральном университете.

ДГТУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса. Ранее эту меру применили в Южном федеральном университете.

Удаленно студенты Донского государственного технического университета начнут учиться с 16 марта. В случае необходимости им организуют индивидуальные учебные планы. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте вуза.

Ранее Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам обучать дистанционно.

Ранее Мишустин рассказал, как коронавирусом заразились последние заболевшие россияне.