Цукерберг предложил ввести правовые нормы регуляции Интернета

Основатель Facebook считает, что правовые нормы в интернете позволять сохранить свободу пользователей, при этом оградив общество от вреда.

Основатель Facebook Марк Цукерберг высказался в поддержку увеличения влияния власти на Интернет. Об этом предприниматель сообщил газете The Washington Post.

По мнению Цукерберге, правительству и регулирующим органам необходимо более активно работать в направлении регуляции контента мировой паутины. В частности он отметил, что в регулировании наиболее нуждаются такие области, как вредный контент, предвыборные кампании, конфиденциальность и мобильность данных.

Невозможно исключить весь вредоносный контент из интернета, однако в условиях, когда люди пользуются десятками устройств для передачи данных, каждое из которых предполагает свои правила, нам нужен более стандартизированный подход

— считает Цукерберг

Основатель Facebook считает, что правовые нормы в интернете позволят сохранить свободу пользователей, при этом оградив общество от вреда. Также, предприниматель призвал определить рамки ответственности лиц, работающих в Интернете, что позволит свести вредоносный контент к минимуму.

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