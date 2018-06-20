Цукерберг предложил ввести правовые нормы регуляции Интернета

Основатель Facebook Марк Цукерберг высказался в поддержку увеличения влияния власти на Интернет. Об этом предприниматель сообщил газете The Washington Post.
По мнению Цукерберге, правительству и регулирующим органам необходимо более активно работать в направлении регуляции контента мировой паутины. В частности он отметил, что в регулировании наиболее нуждаются такие области, как вредный контент, предвыборные кампании, конфиденциальность и мобильность данных.
Невозможно исключить весь вредоносный контент из интернета, однако в условиях, когда люди пользуются десятками устройств для передачи данных, каждое из которых предполагает свои правила, нам нужен более стандартизированный подход
— считает Цукерберг
Основатель Facebook считает, что правовые нормы в интернете позволят сохранить свободу пользователей, при этом оградив общество от вреда. Также, предприниматель призвал определить рамки ответственности лиц, работающих в Интернете, что позволит свести вредоносный контент к минимуму.
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