Cубсидии авиаперевозчикам увеличили на 20% в Петербурге

На реализацию проекта выделили 168 млн рублей.

Администрация Санкт-Петербурга в 2023 году выделила на субсидии авиаперевозчикам для развития региональных воздушных перевозок 168 млн рублей, что на 20% больше, чем в прошлом. Получателей средств определят через процедуру конкурса. Об этом сообщили 29 мая в пресс-службе администрации Петербурга.

Субсидирование авиакомпаний происходит в рамках реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" на безвозмездной основе . В прошлом году из городского бюджета на эти цели выделили 140,4 млн рублей. В 2023 году прием заявок на участие в конкурсе продлится до 5 июня.

Комитет по транспорту объявил конкурсный отбор среди авиаперевозчиков на предоставление в 2023 году из городского бюджета субсидий для поддержки и развития региональных воздушных перевозок пассажиров. В текущем году на предоставление субсидий выделено более 168 млн рублей. Пресс-служба администрации Петербурга.

Отметим, что в 2022 году по результатам конкурсного отбора финансовую поддержку от государства получили четыре авиакомпании: ПАО "Аэрофлот-Российские авиалинии", АО "Авиакомпания Азимут", АО Авиационная компания "Руслайн" и АО "Ред Вингс".

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