Cтритрейсер Максим Глухих снова дрифтует в центре Петербурга

По центру Петербурга вновь проехались любители дрифта

В Сети появилась видеозапись поездки по ночному Петербургу. Под музыку автомобиль на высокой скорости едет по городу. Трансляция идет прямо из кабины спорткара.

За рулем находится стритрейсер Максим Глухих, которого ранее уличали в нарушении ПДД.

На этот раз владелец спорткара прокатился по Дворцовой площади и ее окрестностям, периодически уходя в управляемые заносы на набережной Мойки, а также на Миллионной улице.

Меньше чем за сутки, видео в аккаунте Instagram набрало больше 80 тысяч просмотров.

Напомним, что один подобный ролик появился в социальных сетях в середине декабря прошлого года — автогонщик дрифтовал в окрестностях Исаакевского собора, многократно нарушая ПДД. Тогда съемку вели с помощью квадрокоптера.

Видео: Instagram / xo4y_b