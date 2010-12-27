Cотрудник "Теплосетей", из-за которого петербурженка получила 40% ожогов отделался штрафом

Мужчина выплатил 50 тысяч рублей.

Сотрудник "Теплосетей" получил штраф из-за того, что по его вине обварилась по пояс петербурженка. Сообщает пресс-служба судов города.

Мужчина выплатил сначала ущерб пострадавшей, а затем суд выписал ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, что происшествие случилось зимой 2017 года на Тульской улице. Из-за халатного отношения к работе, в Центральном районе прорвало трубу с кипятком. В результате на месте аварии обвалился грунт. В образовавшуюся яму упала 59-летняя прохожая. Женщина получила 40% ожогов тела. Врачи оценили состояние петербурженки как тяжелое, около 2-х дней она находилась без сознания.

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