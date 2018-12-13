Депутат ЗакСа запросил у ГИБДД статистику ДТП с каршеринговыми автомобилями

Парламентарий обеспокоен отсутствием информации законодательного регулирования каршеринга.

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилев обратился в ГИБДД с просьбой разъяснить правила привлечения каршеринговых компаний к ответственности за нетрезвых водителей. Об этом парламентарий рассказал на своей страничке в социальной сети "Вконтакте".

Цивилев отметил, что законодательство России предусматривает штраф за пьяное вождение для юридических лиц 100 тысяч рублей, а для должностных — 20 тысяч рублей. Но никакой информации о штрафах каршеринговых компаний в открытом доступе нет, хотя договор одного из игроков данного рынка предусматривает санкции для пьяных водителей в размере 50 000, написал депутат.

Сейчас мы можем надеяться только на общественный резонанс, который вызывают участившиеся случаи ДТП с взятыми в краткосрочную аренду автомобилями, и на его воздействие на бизнес. Законодательного регулирования каршеринга как такового нет,

сообщил Цевелев.

Парламентарий запросил в ГИБДД статистику по ДТП с каршеринговыми автомобилями за последние три года и попросил предоставить составленные в отношении нарушителей протоколы.

Ранее Сбербанка опубликовал исследование, которое показало самый высокий уровень популярности каршеринга именно в Северной Столице. Доходы сервисов прокатных авто растут с каждым годом, и за 2018 год рынок каршеринга в России достиг 7 млрд рублей в годовом исчислении.

Фото: vk.com/alexey2