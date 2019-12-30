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Цистерны сошли с рельс на Сортировочной станции Петербурга
Сегодня, 6:17
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lesjasap

Цистерны сошли с рельс на Сортировочной станции Петербурга

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Никто из людей не пострадал.

В Невском районе Петербурга в ночь на 14 января цистерны сошли с рельсов на Сортировочной станции. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По сведениям от местных жителей, пострадавших нет. В момент инцидента рядом с грузом людей не находилось.

На место оперативно прибыли специалисты аварийной службы. Они создали опорные конструкции, которые позволили вернуть цистерны в привычное положение. Известно, что в результате происшествия цистерны не перевернулись.

Ранее Piter.tv писал о том, что стало известно о пострадавших в результате ДТП на Троицком мосту.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: сортировочная, цистерны
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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