Цистерны сошли с рельс на Сортировочной станции Петербурга

Никто из людей не пострадал.

В Невском районе Петербурга в ночь на 14 января цистерны сошли с рельсов на Сортировочной станции. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По сведениям от местных жителей, пострадавших нет. В момент инцидента рядом с грузом людей не находилось.

На место оперативно прибыли специалисты аварийной службы. Они создали опорные конструкции, которые позволили вернуть цистерны в привычное положение. Известно, что в результате происшествия цистерны не перевернулись.

Ранее Piter.tv писал о том, что стало известно о пострадавших в результате ДТП на Троицком мосту.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

