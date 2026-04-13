Цискаридзе выступил на Пасхальном форуме в Петербурге

Артист обсудил с молодежью духовные ценности и поделился личными воспоминаниями.

В Санкт-Петербурге 13 апреля в рамках открытия Пасхального форума состоялся круглый стол "Культурный код и диалог с будущим поколением". Одним из ключевых участников встречи стал народный артист России, исполняющий обязанности ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе. Об этом пишет "Петербургский дневник",

К обсуждению присоединились школьники Адмиралтейского района, воспитанники Воскресной школы Константино Еленинского женского монастыря и учащиеся Академии русского балета. Участники затронули вопросы культурной идентичности, духовных ориентиров, семейных традиций и нравственных принципов.

Цискаридзе поделился воспоминаниями о детстве, отметив, что вырос в семье, где вера занимала важное место. По его словам, в доме соблюдались религиозные традиции, семья регулярно посещала богослужения, а мать уделяла большое внимание духовному воспитанию. Он также рассказал, что в семье было принято не просить в храме, а выражать благодарность, а праздничные пасхальные обычаи сопровождались приготовлением традиционных блюд.

Кроме того, артист затронул тему своей работы в Академии, подчеркнув значение личного примера и нравственного воспитания в процессе обучения будущих артистов.

