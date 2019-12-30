Цискаридзе считает уход Волочковой из балета трагедией

Сам танцовщик признался, что нежно относится к балерине.

Народный артист России и балетмейстер Николай Цискаридзе назвал завершение карьеры балерины Анастасии Волочковой "большой трагедии". Об этом и отношении к Волочковой вне сцены он рассказал на шоу "И гряну Грэм" на YouTube.

Цискаридзе отметил, что относится к бывшей танцовщице балета с нежностью, а начало карьеры Волочковой считает выдающимся. Танцовщик подчеркнул, что к уходу женщины из балета привели сложные обстоятельства, поступки артистски и ее окружение. Цискаридзе назвал некоторые ситуации болотом, из которого невозможно выкарабкаться.

Волочкову уволили из Большого театра почти 17 лет назад. Официальная версия предполагает, что балерина не подходила под стандарты по физическим параметрам. В тот год отказ работать с Волочковой не подписал только Цискаридзе.

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Видео: volochkova_art / Instagram; "И грянул Грэм" / YouTube