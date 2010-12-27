Волочкова заинтриговала поклонников своим путешествием на необитаемый остров

Балерина Анастасия Волочкова решила встретиться Новый год в "райском месте", но каком именно — она оставила в тайне, заинтриговав своих подписчиков в Instagram.
"Меня ожидают невероятные и самые неожиданные приключения! И в том числе необитаемый остров! Спрячусь от вас, но буду сообщать об этом невероятном путешествии в райское место",
— написала Волочкова.
Новый год не в Москве также проведет и Ольга Бузова. В праздничную ночь она решила отдохнуть, а не работать.
Фото: Анастасия Волочкова / Instagram
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