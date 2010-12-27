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Волочкова заинтриговала поклонников своим путешествием на необитаемый остров
Сегодня, 15:45
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Волочкова заинтриговала поклонников своим путешествием на необитаемый остров

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Дива пообещала телеграфировать с места своего отдыха.

Балерина Анастасия Волочкова решила встретиться Новый год в "райском месте", но каком именно — она оставила в тайне, заинтриговав своих подписчиков в Instagram. 

"Меня ожидают невероятные и самые неожиданные приключения! И в том числе необитаемый остров! Спрячусь от вас, но буду сообщать об этом невероятном путешествии в райское место",

— написала Волочкова. 

Новый год не в Москве также проведет и Ольга Бузова. В праздничную ночь она решила отдохнуть, а не работать.

Фото: Анастасия Волочкова / Instagram 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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