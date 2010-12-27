Волочкова заинтриговала поклонников своим путешествием на необитаемый остров

Дива пообещала телеграфировать с места своего отдыха.

Балерина Анастасия Волочкова решила встретиться Новый год в "райском месте", но каком именно — она оставила в тайне, заинтриговав своих подписчиков в Instagram.

"Меня ожидают невероятные и самые неожиданные приключения! И в том числе необитаемый остров! Спрячусь от вас, но буду сообщать об этом невероятном путешествии в райское место", — написала Волочкова.

Новый год не в Москве также проведет и Ольга Бузова. В праздничную ночь она решила отдохнуть, а не работать.

Фото: Анастасия Волочкова / Instagram