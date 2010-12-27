Ольга Бузова рассказала о своих планах на Новый год

Певица решила отдохнуть, а не работать в праздничную ночь.

Телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками в Instagram своими планами на новогоднюю ночь, а также поделилась промежуточными итогами 2019 года.

В Новый год девушка решила сделать выбор в пользу отдыха.

"Я долго думала: остаться ли работать в новогоднюю ночь и праздники или отдохнуть...и знаете, мои хорошие... я реально поняла, что мне нужно отдохнуть, и я хочу просто насладиться своей жизнью и успевать жить", - написала Бузова.

По словам дивы, год прошел сложно, но продуктивно. Судя по интригующему вопросу для подписчиков "Угадаете, куда лечу на Новый год?", 2020 она встретит не в Москве.

На этой неделе певица выпустила клип на песню "Мандаринка".

Фото: vk.com/buzovaofficial