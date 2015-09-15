Цирк на Фонтанке возродил традицию открытых репетиций

Всемирный день цирка отмечают 17 апреля.

Артисты Цирка на Фонтанке возродили традицию открытых репетиций. Первыми зрителями репетиции, состоявшейся накануне, стало около сотни воспитанников цирковых студий из Петербурга и Ленобласти. Перед юными любителями цирка выступили жонглеры, воздушные акробаты и гимнасты.

Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург" 10 апреля, встречи с юными зрителями в подобном формате готовятся проводить чаще. Директор цирка Илья Ляхов заявил, что дети, которые видят яркое шоу, не знают, насколько это трудно. Так происходит знакомство с цирковой сферой.

Номера концертной программы цирка "Тоньи" из Италии, выступления которого сейчас проходят в цирке, репетировали почти год без зрителей. Коллектив успел показать в цирке только 16 представлений, а затем ушел из-за пандемии в отпуск. Репетиции продолжались в течение года.

Артисты цирка из Италии привились от коронавируса перед выступлением в Петербурге.

Фото: Piter.tv