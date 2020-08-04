Итальянский цирк Тоньи возвращается на сцену цирка на Фонтанке

Зрители вновь увидят представления с участием животных. Теперь зрелище будет действительно экзотическим - гости должны сидеть в масках, соблюдая все ограничительные меры.

Итальянский цирк Тоньи возобновляет выступления на сцене Цирка Чинизелли. Зрители вновь смогут посмотреть на представление с участием двух слонов, шести тигров, верблюдов, крокодилов, кенгуру, страусов и змей. Иллюзионисты покажут шоу с горящими штыками. А гимнастка поднимется на вершину здания на собственных волосах. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург" 6 марта.

Номера репетировали почти год без зрителей. Коллектив успел показать в цирке на Фонтанке только 16 представлений, а затем ушел из-за пандемии в отпуск. Репетиции продолжались в течение года, чтобы животные не потеряли форму.

Ранее в Piter.tv сообщали, что "Велес" просит петербуржцев помочь накормить животных.

Фото: instagram.com/circus_ciniselli/