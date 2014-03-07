Артисты цирка из Италии привились от коронавируса перед выступлением в Петербурге

Свою дозу вакцины получили дрессировщики слонов и экзотических животных.

Артисты цирка "Togni" из Италии привились от коронавируса перед выступлением в Петербурге. Об этом сообщается в публикации на странице городского Цирка Чинизелли в соцсети Instagram.

Накануне свою дозу вакцины получили дрессировщик экзотических животных Иван Дефорж и дрессировщики слонов Коррадо и Сьюзан Тоньи. На очереди – другие артисты труппы.

Цирк "Togni" был основан в Милане в 1872 году.

С 12 февраля в Петербурге сняли еще часть ограничений, введенных из пандемии коронавируса. Постановление подписал губернатор города. Другие ограничения продлены до 10 марта.

В их числе – использование средств индивидуальной защиты в общественных местах города, необходимость согласовывать с профильными комитетами проведение любых мероприятий численностью более 50 человек, запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк.

Видео: Instagram / @circus_ciniselli