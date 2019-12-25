В Петербурге с 12 феврали сняли еще часть КОВИД-ограничений

Постановление подписал губернатор Александр Беглов.

В пятницу, 12 февраля, в Петербурге сняли еще часть ограничений, введенных из пандемии коронавируса. Постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Снятие ограничений

В Северной столицы открылись фуд-корты и фуд-плейсы, однако должно быть заполнено не более 50% столов. Кроме того, с 50 до 75% увеличилась заполняемость кинотеатров, цирка, театральных и концертных залов. На торжественную регистрацию браков теперь допускаются 30 человек. На спортивные мероприятия могут попасть до 75% зрителей, но не более 25 тысяч человек.

На открытом ледовом катке на одного человека должно приходиться не менее 8 квадратных метров. Разрешается доступ посетителей в объекты развлечения и досуга, кроме ночных кабаре, клубов и дискотек. Рестораны и кафе могут перейти на круглосуточное обслуживание при условии закрытия танцполов и соблюдения стандарта безопасности.

С 12 февраля могут открыться аттракционы внутри зданий при условии заполняемости не более чем на 50%. Также до 20 человек увеличилась численность экскурсионных групп на выставках и в музеях.

Другие ограничения продлены до 10 марта. В их числе использование средств индивидуальной защиты в общественных местах города, необходимость согласовывать с профильными комитетами проведение любых мероприятий численностью более 50 человек, запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк.

Ранее мы писали, что число официальных новых случаев COVID-19 снизилось в Петербурге на 64%.

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