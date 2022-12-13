Гости "Пятёрочки" до 23 апреля получат около трёх тысяч подарков

Торговая сеть "Пятёрочка" запустила акцию "Циклон весенних призов", в рамках которой разыграет среди своих гостей около трёх тысяч подарков: сертификаты на покупки, баллы на карту лояльности, цифровую и бытовую технику. Акция проходит во всех магазинах "Пятёрочка" до 23 апреля 2023 года.

Чтобы принять участие в еженедельном розыгрыше, необходимо зарегистрировать на сайте actions.5ka.ru чеки на общую сумму покупок не менее 1 100 рублей, сделанных за одну неделю. При этом отмечается, что в акции не участвуют алкоголь и табачная продукция. Среди гостей будут разыгрываться подарочные карты на покупки в "Пятёрочке" номиналом 3 000 рублей, сертификаты в салон красоты, магазины парфюмерии, спортивных товаров, электроники, товаров для детей. Среди гостей, которые в течение трёх недель еженедельно регистрировали чеки на 1 100 рублей, будут дополнительно разыгрываться смартфоны.

За регистрацию первого чека на любую сумму каждый гость получит гарантированный приз – промокод на месяц пользования сервисом "Пакет" за 1 рубль и 1 100 баллов на карту Х5 Клуба. Дополнительно среди всех участников, активировавших этот промокод, каждую неделю будет разыгрываться робот-пылесос.

Пользователи сервиса экспресс-доставки также смогут принять участие в данной акции: среди онлайн-покупателей еженедельно будет разыгрываться сертификат в магазин товаров для здорового сна.

Также дополнительно предусмотрены призы от партнёров. При наличии в чеке на любую сумму акционных товаров от Milka, Oreo, Global Village, "Ласка" или "Растишка" покупатели смогут принять участие ещё и в еженедельном розыгрыше ценных призов от партнёров.

Помимо этого, "Пятёрочка" даёт всем друзьям возможность стать обладателями крупной денежной суммы. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие в акции, по которой он должен зарегистрироваться и загрузить чек. По итогам акции одна пара друзей получит по 100 тысяч рублей каждый.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте.

Фото: торговая сеть Пятёрочка