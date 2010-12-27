Синоптики: циклон уходит из Петербурга, остаются осадки и гололёд

Порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду.

В четверг, 19 декабря, из Петербурга уйдёт злополучный циклон. Об этом на своей странице в Facebook написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня Петербург окажется в тылу уходящего циклона", — заявил синоптик.

Также эксперт рассказал, что в городе сохранится сильный ветер. Порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Температура будет держаться на отметках от 0 до 2 градусов тепла. Атмосферное давление повысится до 762 миллиметров ртутного столба.

Напомним, что МЧС Петербурга просит жителей и гостей города быть аккуратнее в связи с сильными порывами ветра. Рекомендовано избегать локаций, где есть шаткие конструкции.

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Фото:pixabay