Синоптики: циклон уходит из Петербурга, остаются осадки и гололёд

В четверг, 19 декабря, из Петербурга уйдёт злополучный циклон. Об этом на своей странице в Facebook написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня Петербург окажется в тылу уходящего циклона",
— заявил синоптик.
Также эксперт рассказал, что в городе сохранится сильный ветер. Порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Температура будет держаться на отметках от 0 до 2 градусов тепла. Атмосферное давление повысится до 762 миллиметров ртутного столба.
Напомним, что МЧС Петербурга просит жителей и гостей города быть аккуратнее в связи с сильными порывами ветра. Рекомендовано избегать локаций, где есть шаткие конструкции.
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Фото:pixabay
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