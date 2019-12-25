Циклон станет причиной снега и гололедицы в Петербурге 25 декабря

Температура в течение дня будет постепенно понижаться.

В пятницу, 25 декабря, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться северной периферией активного циклона. Это станет причиной облачной погоды, пройдет снег, местами возможно образование гололедицы. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температурный фон в течение дня будет постепенно понижаться. Утром столбики термометров покажут -1…+1 градус, к вечеру температура понизится до -2…-4 градусов. Ветер подует с северо-востока со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что график работы общественного транспорта в Петербурге изменится с 25 декабря.

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