Циклон сохранит в Петербурге теплую и дождливую погоду 26 февраля

Вечером возможно образование гололедицы.

В пятницу, 26 февраля, влияние на погоду в Петербурге окажет циклон, двигающийся на юго-восток. Он оставит Ленобласть в своей тыловой части, поэтому поступление теплого воздуха в регион ослабнет. При этом в Петербурге сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, местами переходящие в мокрый снег. Вечером возможна гололедица. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в Северной столице составит +2…+4 градусов, в Ленобласти ожидается 0…+5, к вечеру станет заметнее холодней. Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в первый день весны в Петербурге ожидаются осадки и временное потепление.

Фото: Instagram / kazarinurii