Весну ждать не следует, это только ее пробы.

В первый день весны в Петербурге ожидаются осадки и временное потепление. Об этом и многом другом в комментарии порталу "Невские новости" рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Эксперт рассказал, что 1 марта в Северной столице ожидается дождь.

Леус добавил, что город накроет очередной малоактивный циклон, который принесет в Петербург новую порцию осадков и поднимет температуру в зону оттепелей. Она составит 0...+2 градуса 1 и 2 марта.

Это будет слабый мокрый снег с моросью с сильными гололедными явлениями в ночные и утренние часы Михаил Леус

Синоптик не советует прятать зимние вещи и радоваться наступлению весны. После первых дней марта в Северной столице ожидаются морозы – показатель термометра может опуститься до -15 градусов по ночам.

На Петербург идет мощный атлантический циклон "Дитер". Эксперт отметил, что циклон станет причиной оттепелей в городе.

Фото: Piter.tv