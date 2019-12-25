Циклон сохранит в Петербурге дождливую погоду

Температура воздуха составит +19…+21 градусов.

В пятницу, 24 июля, синоптическую ситуацию в Петербурге продолжит определять тыловая часть циклона, который словно замер над акваторией Ботнического залива. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня в городе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит +19…+21 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что пока ниже нормы.

Ранее мы писали, что в пятницу в Ленобласти пройдут кратковременные дожди.

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