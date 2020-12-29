Оттепель и морось обещают в Петербурге 22 января

Температурный фон в течение дня будет постепенно повышаться и достигнет -1…+1 градусов.

В пятницу, 22 января, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует теплый сектор мощного атлантического циклона. Его усилиями в городе будет облачная погода, пройдет мокрый снег, вечером – морось. Высока вероятность гололедных явлений, местами ожидаются ледяные дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температурный фон в течение дня будет постепенно повышаться и достигнет к вечеру -1…+1 градусов. Столбики термометров в Ленобласти покажут -4…+1 градусов. Ветер подует с юго-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 мм рт. ст., что заметно ниже нормы.

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Фото: Instagram / vladislavstalmansky