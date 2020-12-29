Петербург предложили украшать к праздникам в рамках фестиваля света

Савина отметила, что подобное решение поможет оправдать культурную идентичность горожан.

"Невские Новости" во время общения с основателем фонда культурных инициатив Sparta, комиссаром платформы Smart Urban Лизой Савиной затронули тему украшения Петербурга к праздникам.

Обсуждение перешло к небезызвестному фестивалю света. Обсуждая возможность украшения Петербурга, Лиза Савина затрону атрибуты, которые используются на Гатчинском фестивале "Ночь света".

Если консолидировать бюджеты фестивалей света и выстраивать украшения города в рамках фестиваля света, где могут приезжать художники. И у вас появляется художественный туризм. Лиза Савина, основатель фонда культурных инициатив Sparta

Савина отметила, что подобное решение поможет оправдать ту культурную идентичность, которую петербуржцы носят, как жители Культурной столицы.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль "Чудо света"