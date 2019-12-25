Снег и плюсовая температура ожидаются в Петербурге 18 марта

Город находится в тылу циклона.

В четверг, 18 марта, метеорологические условия в Петербурге будет определять тыловая часть далекого южного циклона. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах возможна гололедица. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в городе сегодня будет колебаться от -1 до +1 градуса. В Ленобласти -3…+2. Ветер подует с северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы писали, что с 18 апреля возобновятся прямые рейсы между Петербургом и Ярославлем.

Фото: pixabay.com