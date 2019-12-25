Циклон "Себастиан" принес в Петербург плюсовую температуру

Последний день 2021 года горожане проводят с температурой в районе минус 2 градусов.

В пятницу, 31 декабря, петербургскую погоду определил североатлантический циклон, названный немецкими синоптиками "Себастианом", сообщил специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в соцсети.

Теплый сектор циклона ощутился в большей части дня, а к позднему вечеру немного похолодает из-за прохождения холодного атмосферного фронта. Также ожидается снег и мокрый снег. Поздно вечером начнёт формироваться гололедица. Температура воздуха может повыситься до +1 градуса в Петербурге и Ленобласти, местами до -4 градусов.

К бою курантов температура снизится до -2 градусов, а 1 января ожидается мороз до 6 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В Петербурге 1 января поднимется сильный ветер.

Фото: Piter.tv