Циклон Queenie надвигается на Петербург

По расчётам метеорологов, в дальнейшем температура воздуха будет близкой к норме, несмотря на дожди.

В ближайшие дни новый циклон Queenie принесет в Петербург потепление. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.

Колесов сообщил, что в течение нескольких дней циклон будет располагаться над Северо-Западом. Последний циклон покинул Петербург 3 сентября. С тех пор в течение длительного периода погоду определял антициклон. Синоптик добавил, что с 13 сентября среднесуточная температура воздуха поднимется выше нормы. Впервые за 15 дней отклонение температуры станет положительным. По расчётам метеорологов, в дальнейшем температура воздуха будет близкой к норме, несмотря на дожди.

Фото: Piter.tv

