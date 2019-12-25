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Циклон Queenie надвигается на Петербург
Сегодня, 21:49
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Циклон Queenie надвигается на Петербург

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По расчётам метеорологов, в дальнейшем температура воздуха будет близкой к норме, несмотря на дожди.

В ближайшие дни новый циклон Queenie принесет в Петербург потепление. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.

Колесов сообщил, что в течение нескольких дней циклон будет располагаться над Северо-Западом. Последний циклон покинул Петербург 3 сентября. С тех пор в течение длительного периода погоду определял антициклон. Синоптик добавил, что с 13 сентября среднесуточная температура воздуха поднимется выше нормы. Впервые за 15 дней отклонение температуры станет положительным. По расчётам метеорологов, в дальнейшем температура воздуха будет близкой к норме, несмотря на дожди.

Фото: Piter.tv
 

Теги: колесов, погода, потепление, сентябрь, синоптик, циклон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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