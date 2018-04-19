На "Петербургском цифровом форуме" обсудили экономику будущего

Форум собрал экспертов и участников из 40 регионов России, а также высокопоставленных иностранных гостей.

Первый Петербургский цифровой форум собрал в Северной столице более 3 тысяч человек. Представители власти, науки, бизнеса и IT-индустрии обсудили перспективы диджитализации российской экономики. Подготовка кадров, целевые программы правительства, анализ мировых трендов - перед участниками стояли острые и актуальные вопросы.

Для того чтоб развить речь, человечеству понадобилось 500 лет. Чтобы развить письменность - 50. А сегодня на наших глазах мир умнеет из года в год. Мы вступили в новую эру, и она ставит новые вызовы, диктует новые правила игры. Россия должна интегрироваться в эту систему координат, это наша цель на ближайшие годы Александр Говорунов, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Система "Безопасный город", электронный документооборот, онлайн-банкинг - высокие технологии уже изменили жизнь петербуржцев. Участники пленарного заседания уверены - это только начало большого пути. В ближайшее время в России появятся умные города, прорывные разработки на базе блокчейн, государственная программа поддержки цифровой экономики. Вот только важно за этой гонкой не забывать про реальное производство.

Давайте не забывать про нецифровую часть инновационного мира, которая является его основой. Может у меня олдскульные взгляды, но я в этом смысле представляю ретроградов-новаторов. Нельзя забывать про реальный сектор. Это основа экономики любого государства. Анатолий Чубайс, директор Российской корпорации нанотехнологий

Ректор ИТМО Владимир Васильев считает, что гармоничное развитие виртуальной и реальной экономики возможно. Главное, чтобы все проекты объединял единый базис - интересы человека и общества.

Цифровая культура - это не работа с компьютерами! Цифровая культура - она говорит о данных и об этике, это все то, что относится к ней в реальном мире. Крайне важно не исключать из этих процессов человека. Не всегда ценности бизнеса и общества одни и те же, нужно помнить об этом. Владимир Васильев, ректор ИТМО

Говоря проще, технологии должны быть полезными! В качестве примера можно привести кейс Сбербанка России, который развивает собственную цифровую экосистему. Приложения "ДомКлик" и DocDoc, касса "Эвотор" - популярность этих стартапов доказала, что Сбербанк сегодня - больше, чем банк.

Если посмотреть на лучшие компании мира по капитализации, то там нет ни одной, которая имела бы отношение только к реальному миру. Занималась бы только производством и не была бы цифровой. В лидеры выходят те, кто умеют работать с IT. И мы активно инвестируем в развитие различных технологий, как внутри Cбербанка, так и в стране. Мы создали много своих лабораторий по всем ключевым топикам развития технологий от блокчейна до беспилотников. Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка России

В эксклюзивном интервью Piter.TV Лев Хасис заявил, что Сбербанк и дальше будет развивать цифровую экосистему. Скоро на рынок выйдут новые продукты, связанные с медициной и коммуникациями.

В этом году Петербургский цифровой форум продлится 2 дня. Правительство Санкт-Петербурга уже заявило, что проект станет ежегодным. В планах у города - создать площадку, которая будет решать актуальные задачи IT-сферы в масштабах всей страны.