"Цифровой алмаз": состоялась онлайн-премьера фильма о цифровой трансформации в Якутии

Проект "Цифровой алмаз" запустил Центр подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС. В рамках онлайн-премьеры фильма также состоялось обсуждение феномена "цифрового алмаза" Якутии с героями проекта и руководителями Центра.

Список онлайн-премьер эпохи самоизоляции пополнился важной документальной работой Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС – научно-популярным фильмом "Цифровой алмаз". Проект посвящен цифровой трансформации процессов и проектов в региональном управлении, социальной сфере и бизнесе в Республике Саха (Якутия). Он раскрывает феномен якутского "цифрового прорыва", который произошел в регионе за последние несколько лет.

В интервью с руководителями республики и региональных ведомств, инвесторами и предпринимателями создатели фильма показали, как республика, в которой еще несколько лет назад практически не было интернета, опередила многие регионы в цифровизации. - фильм "Цифровой алмаз"

Премьера фильма состоялась 11 апреля на видеоплатформе Boontar.Live (к слову, этот видеосервис – также родом из Якутии). Руководители Центра совместили премьеру с онлайн-дискуссией, в которой приняли участие герои и авторы фильма, а также эксперты в сфере цифровой трансформации.

В обсуждении фильма приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов (с 2018 по 2020 годы – председатель правительства Республики Саха (Якутия)), министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов, академический директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХиГС Мария Шклярук и директор Центра Ксения Ткачева.

кадр из фильма "Цифровой алмаз"

Экс-глава правительства Якутии отметил, что, по его мнению, опыт Якутии будет полезен для других регионов России.

В Республике Саха (Якутии) нам удалось развернуть уникальную по масштабу и объему охвата систему подготовки государственных и муниципальных служащих и тех, кто вовлечен в систему цифрового развития. И, конечно, для меня сейчас в должности исполняющего обязанности губернатора Камчатского края будет стоять задача развернуть аналогичную систему в новом регионе. Я абсолютно согласен с тем, что ключ к успеху в вопросах трансформирования – это в первую очередь люди. Мы будем учитывать на Камчатке те уроки, которые извлечены из опыта Республики Саха (Якутия). Владимир Солодов, врио губернатора Камчатского края

Важной темой обсуждения стала проблема подготовки кадров и готовности государственных служащих ответить на вызовы, стоящие сегодня на повестке дня.

кадр из фильма "Цифровой алмаз"

Академический директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Мария Шклярук видит в сегодняшней ситуации точку роста для перестройки управленческих процессов в государственном секторе. По ее словам, именно на текущем этапе необходимо форсированными темпами развернуть необходимую инфраструктуру, улучшить качество связи и активно испытывать инструменты для удаленной работы.

Ситуация нормализуется, а IT-решения, оптимизирующие рабочие процессы как в госуправлении, так и в бизнесе, останутся. Изменения, которые нас коснулись, помогут выявить и исключить те процессы, которые не были необходимыми, а оставшиеся – оптимизировать. Сложившаяся ситуация наглядно иллюстрирует: каждый человек должен быть готов постоянно учиться. Это касается и госслужащих, которые должны развивать навык постоянного развития собственных компетенций. Мария Шклярук, директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС

Одним из главных выводов фильма стал тезис о том, что госслужащие Российской Федерации готовы к цифровой трансформации. Более того, новый образ чиновника должен сформироваться в стране именно в ближайшее время. Огромную роль в этом процессе сыграет позиция стейкхолдеров - лидеров и первых лиц власти.

Сейчас требования к цифровым компетенциям чиновников изменились и в мире, и в нашей стране. Мы признаем, что у нас "короткая скамейка" кандидатов, из которых мы можем выбирать членов команды трансформации. У нас мало времени и ресурсов для оптимизации процессов управления, но нам очень помогает позиция Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, который является драйвером цифровой трансформации в регионе. Сам Айсен Сергеевич – активный пользователь всех цифровых сервисов, от электронного документооборота до проведения прямых эфиров в социальных сетях для жителей республики. Анатолий Семенов, министр инноваций и цифрового развития Республики Саха

кадр из фильма "Цифровой алмаз"

Директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Ксения Ткачева отметила, что создание фильма "Цифровой алмаз" продиктовано необходимостью собирать и анализировать практики реализации стратегий цифровой трансформации в регионах.

Одно из направлений работы нашего Центра – это повышение прозрачности процессов цифровой трансформации, которые проходят в регионах, стимулирование горизонтальных связей между региональными командами. Мы хотим, чтобы люди, которые занимаются цифровой трансформацией на местах, не тратили лишнее время, ресурсы, не совершали чужих ошибок. В ближайшее время мы расскажем об успешных практиках в других регионах России и будем способствовать тому, чтобы таких кейсов было больше, в том числе, благодаря образовательным программам Центра подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХиГС Ксения Ткачева, директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС

Проект "Цифровой алмаз" – это не только документальный фильм, но и серия открытых онлайн-встреч с его героями. Каждую неделю, по субботам, лидеры цифровой трансформации Якутии и эксперты Центра CDTO будут обсуждать успешные практики, сделавшие регион лидером по IT-технологиям на Дальнем Востоке. Подробная информация о проекте, расписание предстоящих встреч и фильм "Цифровой алмаз" доступны на сайте проекта цифровойалмаз.рф.