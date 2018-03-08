Чужой против своих: на Васильевском острове сова "прикинулась" вороной

Ночной хищник решил отдохнуть на дереве вместе с воронами.

Днем 7 марта на Васильевский остров прилетела сова. Птица уселась на дерево у Смоленского кладбища. Там ночной хищник постарался затеряться в “толпе” собратьев: на ветках расположилась целая “банда” ворон. Пернатые хозяева района оказались недовольны “новичком”.

Очевидице событий удалось заснять на видео необычную ситуацию из мира петербургских птиц. Вороны вели себя агрессивно, явно пытаясь прогнать незваного гостя со своей территории. Однако, сова отказалась реагировать на “оппозиционеров”. Чем в итоге закончился конфликт - неизвестно. Орнитолог Института РАН Владимир Храбрый заявил, что вороны просто так не отказываются от своей цели. Вероятнее, всего сове пришлось покинуть место. Вялость животного можно объяснить тем, что ночью оно охотилось, поэтому днем не было настроено на схватку.

Местные активисты рассказали, что к реке Смоленке часто прилетают совы и филины. Иногда птицы могут оккупировать балконы домов по улице Кораблестроителей. Некоторые особи живут в пределах Петербурга. Однако, их количество немногочисленно. В зимний период в Северную столицу прибывает “подкрепление” в виде птиц из лесных массивов: в городе легче пережить холода и найти пропитание. Основной пищей для крылатых охотниц становятся мыши, крысы и грузие мелкие грызуны.

Видео и фото: Вконтакте/Маори Мурр

