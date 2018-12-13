Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете

Если порция, которую человек съедает, перестала удовлетворять голод, это - повод для того, чтобы обратиться к медикам.

Британский врач Мэтью Кейпхорн опубликовал статью, в которой рассказал о новых признаках диабета. Если после еды у человека остается чувство голода, то это может сигнализировать о развивающемся заболевании. Если порция, которую человек съедает, перестала удовлетворять голод, это - повод для того, чтобы обратиться к медикам.

Постоянное чувство жажды также должно насторожить человека. Врачи считают, что этот призак также свидетельствует о наличии недуга. Чтобы избежать развития диабета, медики советуют правильно питаться, следить за весом и уделять физическим упражнениям минимум 150 минут в неделю.

Видео: PTV