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В Кронштадте три отреставрированных форта откроются для посещения в 2025 году
Сегодня, 17:21
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В Кронштадте три отреставрированных форта откроются для посещения в 2025 году

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В настоящее время работы выполнены примерно на 75%.

Сразу три форта – Петр Первый, Александр Первый (Чумной) и Кроншлот – станут доступны для посещения в 2025 году, сообщает пресс-служба Смольного.

В настоящее время работы выполнены примерно на 75%. Одной из главных особенностей трех кронштадтских фортов станет подключение к инженерным сетям. Например, к Петру Первому планируется проложить газопровод длиной 980 метров.

Как подчеркнул губернатор Петербурга, Кронштадту в этом году исполнилось 320 лет. Впервые с петровских времен он переживает такое масштабное обновление. В 2026 году кластер "Остров фортов" заработает в полную силу.

Фото: Andrew Shiva / Wikipedia

Теги: кронштадт, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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