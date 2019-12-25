Хаматова, Раппопорт и Исакова сыграют в новом женском триллере

Премьера фильма запланирована на 2022 год.

Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова сыграет в первом женском триллере под названием "Они". Компанию ей составят Ксения Раппопорт и Виктория Исакова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу проекта.

История расскажет о трех успешных женщинах, ставших лауреатами престижной премии "Персона года". После награждения они подвергаются преследованиям, психологическому давлению и шантажу в интернете со стороны инцелов – представителей радикального сообщества мужчин, придерживающихся одной идеи вынужденного целибата. Героини триллера начинают получать анонимные сообщения с требованием рассказать о себе правду, поскольку каждая скрывает о себе ряд неприглядных фактов.

Режиссером выступит Елена Хазанова. В фильме незримо присутствует еще один неуловимый персонаж – интернет. Личных границ больше нет, не существует ни места, ни города, где люди были бы в безопасности. Героини должны принять собственное несовершенство, чтобы противостоять злобной системе.

Премьера фильма запланирована на 2022 год.

Ранее мы писали, что сериал "Зулейха открывает глаза" установил несколько рекордов.

Фото: Instagram / chulpanofficial