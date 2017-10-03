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Чудом остался жив: Машину разорвало на части после ДТП в Омске

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Машину на небольшой скорости начало таскать, после чего она зацепила столб.

В социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ города Омск появилось сообщение с видео и фото об автомобильной аварии, которая произошла накануне, 2 октября, на улице Богдана Хмельницкого.

В сообщении пишут, что автомобиль ехал со скоростью 70-80 километров в час. Затем автомобиль начало таскать и правой задней частью зацепил фонарный столб. После столкновения машину искорежило так, как будто она столкнулась с большегрузом. Водитель чудом остался жив и серьезно не пострадал.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, спасатели и медики. ГИБДД предстоит выяснить все причины и обстоятельства ДТП.

 

Видео и фото: ВК, ЧП Омск(Эдуард Шефер, Татьянка Соловьева)

Теги: авария , видео , дтп , новости регионов , омск , фото
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

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