Чудесное везение: Машина уехала за секунду до падения дерева в Волгограде

В социальных сетях появилось видео с заголовком "Когда не нарушаешь заповеди Божьи".

Накануне, 31 октября, в Волгограде разбушевалась стихия. Ураганный ветер крушил все подряд. Падали плохозакрепленные конструкции и валились деревья.

На видеорегистратор припаркованного автомобиля попал интересный момент на улице Кузнецкая возле дома №73. На данном видео мужчина садится в темный автомобиль, который стоит под огромным деревом у магазинчика. Водитель аккуратно выезжает на проезжую часть, дожидаясь, когда будет возможно совершить безопасно этот маневр. Но как только машина уехала со стоянки, в эту же секунду на это место рухнуло дерево.

По мнению пользователей социальных сетей, мужчине несказанно повезло.

Видео: ВК, Дмитрий Моргунов